Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da üst üste akaryakıta gelen zam nedeniyle ortaya çıkan protestolar çatışmalara dönüştü, ülke genelinde 'yüksek tehlike alarmı' nedeniyle güvenlik önlemleri arttı. Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da ve başkent Nur Sultan'da polis kontrol noktaları kurulurken güvenlik güçlerinin sıklıkla devriye gezdiği biliniyor. Ülkede kaos hakimken ilk günden beri birçok ülkenin destek olmak istediğini belirttiği Kazakistan'a ilişkin Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura, barışa kavuşması temennisinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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