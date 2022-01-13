Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

PKK’lı terörist Volkan Bora ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hızlandırılmış bir takvim hazırlandı.

Edinilen bilgilere göre, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu 20 Ocak Perşembe günü toplanarak, Güzel’le ilgili iki ayrı dokunulmazlık dosyasını görüşecek. Güzel’le ilgili dosyalarda terör örgütü üyeliği suçlamasının yer aldığı belirtildi. Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda Karma Komisyon bünyesinde, Güzel’le ilgili dosyayı incelemek üzere her siyasi partinin temsilcisinin bulunacağı bir Hazırlık Komisyonu kurulacak.

Meclis İçtüzüğüne göre Hazırlık Komisyonunun, kurulduğu andan itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyerek raporunu hazırlaması gerekiyor. HDP’li Güzel bu süre içinde komisyonda yazılı veya sözlü savunma yapabilecek. Hazırlık Komisyonunun raporu daha sonra, Anayasa-Adalet Komisyonunda görüşülecek. Buradaki sürecin de bir ay içinde tamamlanması gerekiyor. Hazırlık Komisyonu ve Karma Komisyon çalışmalarının toplamda iki ay içinde tamamlanması ve Güzel’le ilgili dosyanın Meclis Genel Kurul’a indirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

AK Parti kurmayları, iki aylık takvimin kısaltılabileceği üzerinde de duruyor. Karma Komisyonun raporunun çok fazla bekletilmeden Meclis Genel Kurulunda görüşüleceği dile getiriliyor. Genel Kurulda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı olan 151 milletvekilinin kabul oyu vermesi yeterli oluyor.

EN FAZLA FEZLEKE HDP VE CHP’LİLERDE

Karma Komisyonun uhdesinde en fazla HDP ve CHP milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekeler bulunuyor. Bu kapsamda HDP milletvekillerinin 1120, CHP milletvekillerinin ise 267 fezlekesi yer alıyor.

Komisyonda AK Parti’nin 15, MHP’nin 11, İyi Parti’nin 13, Türkiye İşçi Partisinin 25, Demokratik Bölgeler Partisinin 66, Demokrat Parti’nin 7, Yenilik Partisinin 1, Memleket Partisinin 1, Zafer Partisinin 4 ve bağımsız milletvekillerinin ise 23 dosyası bulunuyor.

Bakan Soylu'dan HDP'li Semra Güzel tepkisi: Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz Katıldığı bir televizyon programında HDP'li Semra Güzel'in terörist sevgilisi ve PKK kamplarındaki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu; "Biz bu resme sırtımızı dönemeyiz. Muhalefet gibi sulandırma yapamayız, görmezden gelemeyiz." dedi.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis'e sunuldu Etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristin telefonundan fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Öilletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis’e sunuldu.

Cumhurbaşkanı'nan Güzel'in fezlekesi için talimat: Ne gerekiyorsa yapın Meclis Karma Komisyonu’nun HDP’li Semra Güzel ile ilgili dosyaları öne alacağı ve bir an önce dokunulmazlığının kaldırılması için süreci hızlıca tamamlayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun canlı yayını için ise Erdoğan "Muhatap alınmak istiyor, ben seni muhatap alır mıyım?" dedi.