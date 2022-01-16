Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Türkiye’de de baskın hâle gelen Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce PCR testi istenmeyecek. Ayrıca konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacak kişilere, Millî Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmayacak. PCR testi zorunluluğun kaldırılmasını bazı uzmanlar, ‘zaten gerek kalmamıştı’ şeklinde değerlendirirken, bazıları ise virüsün daha hızlı yayılmasına sebep olacağını savunuyor.

DÜNYA ÖRNEK ALINDI

Testin kaldırılmasını savunan uzmanlar diğer ülkelerdeki uygulamaları örnek gösteriyor. ABD’de testleri pozitif çıkanlar ve temaslılar için karantina süresi 10 günden 5 güne düşürülmüştü. İsrail’de de seyahat edilmesi yasaklanan ülkelerin yer aldığı ‘kırmızı liste’ kaldırırken, İngiltere’de de karantina süresi 7 günden 5 güne indirilmişti. Ayrıca, Omicron varyantının çok hızlı bulaştığına dikkat çeken uzmanlar “Hastanede test kuyrukları oluşuyor. Grip olduğu hâlde hastaneye gelerek test sırası bekleyenler, diğer kişilerden virüs kapabilir. Bu riske girmeye gerek yoktu” diyerek kararın doğruluğuna vurgu yapıyor. Ayrıca özel hastanelerde 250 liraya kadar çıkan test ücreti külfeti de sona erecek.

“TEST KİTİ KALMADI” İDDİASI

Öte yandan, PCR testi zorunluluğunu kaldırmanın olumsuz etkilere sebep olacağını savunan uzmanlar da var. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan “Demek ki elimizde PCR testi kalmadı. Bu karar bilimsel değil; ‘Omicron yayılsın, binlerce kişi ölsün’ demek. Aşılı olanların bile hayatı tehlikeye atılıyor. İnaktif aşının zaten koruyuculuğu düşük. Aşısızlarla temas edin diyorsunuz. Aşılılar da bu işten zarar görecek” dedi.

THY iç hatlarda PCR testi zorunluluğunu kaldırdı THY iç hat uçuşlarında zorunlu olan PCR testinin kaldırıldığını açıkladı. Uçuşlarda HES kodunun olması yeterli olacak.

İngiltere'de mecburi PCR testi uygulamasına son İngiltere, ülkeye gelenlerin uçuş öncesi ve gelişlerinin ikinci gününde yaptırmaları gereken PCR testi mecburiyetini kaldırdı.