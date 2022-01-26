Türkiye Gazetesi

Doğu'da kışın etkisini göstermeye devam ederken kar yağışından en çok etkilenen iilerden biri de Van oldu. Van'da yoğun kar yağışı metreleri aşıp tepe oluşturdu. Yaşam koşullarını olumsuz etkileyen bu durum için Fen İşleri Dairesi ilk günden bu yana çalışmalarına devam ediyor.

Daire, kent merkezinde 25 ana arter ve 65 ara arter olmak üzere toplam 90 arterde kar temizleme çalışması yürüttü. Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı, kentte 45 gündür karla mücadele ettiklerini söyledi.

Van'da kar yağışının etkili olmasından bu yanada günlük 5 bin ton civarında kar toplanarak il dışına atılıyor.

300 İŞ MAKİNESİ İLE 700 PERSONEL DEVREDE

Günde ortama 335 kamyon kar taşıdıklarını belirten Sahip Görendağlı, kar yağışının ilk gününden bu yana 7/24 esasına dayalı 300 iş makinesi ve 700 personelle ildeki 6 bin kilometrelik yol ağında çalışmalarını sürekli halde yürüttüklerini belirterek "Bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa mahal vermedik. 25 ana arterimizde kar toplama çalışmamız tamamlandı. 65 ara arterimizde ise çalışmalar yüzde 95 civarında bitti. Geri kalan kısımda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

120 BİN TON KAR 8 BİN KAMYONLA TAŞINDI

Görendağlı "Gün içerisinde ortalama 5 bin ton civarında kar taşıyoruz. 45 günde ortalama 8 bin kamyon yani 120 bin ton karı il dışına taşıdık. Kar yağışıyla birlikte sorumluluk alanımızdaki merkez caddelerde 11 farklı noktada mobil ekiplerimizle bir yandan kar küreme çalışması yaparken bir yandan da kar toplama çalışması yapılıyor” diye konuştu.

TOPLANAN KARLAR GÖLÜ BESLİYOR

Toplanan kar kütlelerinin erimesi sonucu Sıhke Gölü besleniyor, Akköprü Deresi vasıtasıyla da Van Gölü’ne akıyor.

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler yolda kaldı Van'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, akşama doğru etkisini artırınca sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi.

Van'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 11 mahalle yolu ulaşıma kapandı Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 11 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da kar yağışı etkisini artırdı Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.