Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgal sonrası birçok piyasa sarılmış ve etkilenmişti. Savaş nedeniyle altın, enerj, akaryakıt gibi aanlarda fiyatlar hızla yükseldi. Konuya ilişkin dün ayççek yağı ile ilgili stokların bittiğine dair söylemler yayılmış Tarım Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabından açıklama yaparak stokların bittiğine dair söylemleri yalanlamış ve stokun bulunduğunu belirtmişti.

Ayçiçek yağından sonra temel gıda ürünlerinden biri olan buğday'a gözler çevrilmiş ve stok bulunup bulunmadığı yönünde sorular oluşmuştu. Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın buğday ve makarna sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

'STOĞUMUZ SON DERECE YETERLİ'

Türkiye'nin dünyanın en büyük hububat ve yağlı tohum üreticileriyle komşu olduğuna dikkati çeken Uysallı, şöyle konuştu:

"Devam eden savaş büyük acılara neden olduğu gibi, büyük fırsatlara da pencere açmış olabilir. Yeni durum ve coğrafi avantajlarımız iyi analiz edilerek yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin birçok pazarda yeni avantajlar elde etmesi sağlanabilir. Gerek makarnalık gerekse ekmeklik buğdayda stokumuz son derece yeterli.

'ENDİŞEYE MAHAL YOK'

Rusya ve Ukrayna savaş sürecinde makarna üretiminde hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Salgın sürecinde olduğu gibi tüm Türkiye'ye fazlasıyla yetecek makarna üretim yeteneğimiz var, hiçbir endişeye mahal yok."

'BUĞDAY'DA ÇOK İYİ REKOLTE BEKLENTİMİZ VAR'

Uysallı, Rusya ve Ukrayna'nın dünya buğday ticaretinin yaklaşık yüzde 24'ünü gerçekleştirdiğinden bu iki ülke arasında yaşanan sorunun tedarik sürecine negatif etki edebileceğini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu etkinin boyutları, savaşın ne kadar süreceğiyle doğru orantılıdır ancak ülkemizin şöyle bir avantajı var, Türkiye'de hasat sezonuna yaklaşık 60 gün kaldı. Bu yıl uygun hava koşulları sebebiyle özellikle buğdayda çok iyi rekolte beklentimiz var. Sezonu rahatlıkla çıkaracak kadar buğday stokumuz mevcut."

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin uzun süredir düzenli olarak buğday ihaleleri açtığını hatırlatan Uysallı, kısa ve orta vadede bir sıkıntı olacağını düşünmediklerini belirtti.

TARIM SEKTÖRÜNÜN ÜLKELER İÇİN ÖNEMİ

Savaşın kimsenin arzu etmediği bir durum olduğunu vurgulayan Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Uysallı, çatışmaların bir an önce sona ermesini temenni ettiklerini söyledi. Uysallı, son dönemde yaşanan olayların tarım sektörünün ülkeler için önemini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, "Bir musibet bin nasihatten daha iyidir. Salgından sonra yaşanan bu savaş gösterdi ki tarım politikaları ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Son dönemde tarım politikalarıyla ilgili atılan olumlu adımların hızlanarak devam etmesi ülkemiz açısından elzemdir" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş küresel buğday piyasalarını derinden sarsabilir Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim buğday piyasaları için de tehlike oluşturuyor. Küresel buğday ticaretinde olası aksaklıklar, yüzde 10 ila 20 civarında artışa neden olabilir.

Ekmeklik buğday ve arpaya zam geldi Fırıncıları, dolaylı olarak da halkı üzecek bir haber geldi. Ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına yüzde 20'nin üzerinde zam yapıldı.

Buğday fiyatları fırladı, ekmeğe zam gelir mi? Küresel buğday fiyatları bir haftada yüzde 30 arttı. TMO ihalesine gelen ton başına buğday teklifleri de, 350 dolardan 450 dolara çıktı. Ekonomist Ömer Faruk Bingöl, "Şu anda TMO, piyasayı neredeyse yarı fiyatına regüle ediyor. Bu, müthiş bir destek. Aksi halde ekmeğe de zam kaçınılmaz olur" diyor.



