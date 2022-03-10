Türkiye Gazetesi

Mart ayına girilmesiyle beraber Ukrayna üzerinden yola çıkan Sibirya soğukları birçok ilde kar ile etkisini gösterirken bazı illerde ise bahar mevsimi yaşanıyor.

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da gece saatlerinde etkili olacak. Kar yağışı kentte, Perşembe, Cuma ve Cumartesi etkisini arttırarak sürmeye devam edecek.

ÜNİVERSİTELERDE TATİL

14 Mart Pazartesi'ye kadar üniversiteler dahil olmak üzere bütün resmi ve özel kurumlarda eğitime ara verildi. Güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel de perşembe günü idari izinli sayılacak.

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve çoğulukla Marmara ve Ege bölgesinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 19 ilde eğitime ara verildi.

19 İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL

Soğuk hava sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi etkileyecek. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu ve Düzce'de de okullar bugün ve yarın tatil edildi.

Bilecik'te bugün taşımalı eğitimde, yarın ise ilk genelindeki tüm okullarda eğitim olmayacağı duyuruldu. Balıkesir'in 7, Samsun'un 7, Çanakkale'nin 5, Konya'nın 8, Burdur'un da 1 ilçesinde okullar bugün kapalı olacak.

Kastamonu, Bayburt ve Kars da eğitime ara verilen kentler arasında yer alıyor. Ağrı'da 3, Bingöl'de 2 ilçede, Bitlis'teyse taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildi.

Olumsuz hava şartları tatil getirdi: 41 ilde eğitime kar engeli Yarın, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle; 41 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde okulların tatil edildiği duyuruldu.

Şiddetli yağış tatil getirdi: 5 ilde eğitime kar engeli Yurdun bir bölümünde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği öğrenildi.

4 ilde eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil edilecek Denizli'nin Çameli, Konya'nın Derebucak ve Kırklareli'nin Kofçaz ilçelerinde aşırı kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verileceği duyuruldu.