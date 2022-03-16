Türkiye Gazetesi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Bayraktar, gençlere "Milli Teknoloji Hamlesi", "Milli ve Özgün" ve "Etik ve Ahlak" konuları üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

"TASARLAMAK ÜRETMEKTEN DAHA ÖNEMLİ"

Savunma sanayisinin, ulusların bağımsızlığı için önemli olduğunu belirten Selçuk Bayraktar "Teknoloji geliştirebilme kabiliyeti de uluslar için neredeyse okuma-yazma bilme oranı kadar yaşamsal öneme sahip. Teknolojide yazılım çok önemli. Üretmekten daha önemlisi tasarlamak" dedi.

"ETİK VE AHLAKA UYGUN ÇALIŞTIK"

Milli ve özgün İHA'ları etik ve ahlak çerçevesinde kendi bildikleri düsturla geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Bayraktar "Bu çalışmalarımızda hep şunu söyledik; Baykar ne yaptı? Milli, özgün insansız hava aracı yaptı. Nasıl yaptı? İlk günden bu yana etik ve ahlaka uyarak yaptı. Ben size bu işin genetik kodunu anlatıyorum" diye konuştu.

"TARİH YAZACAĞIZ"

Bayraktar, 15 yılda dünyanın en iyi denilebilecek insansız hava araçlarını (İHA) yaptıklarını belirterek yoğun bir gayret ve yılmayan mücadele azmiyle bu noktaya geldiklerini söyledi. Şu anda Bayraktar TB3 ve Kızılelma ile ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti: Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pist bir gemiden konvansiyonel bir şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar Kızılelma ile birlikte görev yaptığında, nasıl ki Türk orduları dünyada SİHA'larla ilk muharebeyi Azerbaycan'da kazandılar ve dünya muharebe tarihine böyle geçtiler. Bayraktar TB3 ve Kızılelma inşallah bu iki hava aracı göreve başlarsa muharebe tarihinde devrim yapacaklar.

Bayraktar TB2 mesajı verdi, Türkiye'ye seslendi: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariği konusunda görüşmelere devam ettiklerini, ilgili olduklarını ve bu sistemleri kendi semalarında test etmek istediklerini belirten Letonya Savunma Bakanı Pabriks, "Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz, bu hoş bir destek olur" dedi.

Bayraktar'dan yeni 'Kızılelma' paylaşımı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gururu yerli ve milli İHA ve SİHA'larına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaştığı yeni İHA Bayraktar Kızılelma'ya beğeni yağdı

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Kızılelma yola çıktı Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, son paylaşımıyla heyecanlandırdı. Bayraktar paylaşımında MİUS-İnsansız Savaş Uçağı’na ait son görüntüyü paylaşarak “Bayraktar KIZILELMA Yolda geliyor, takipte kalın” ifadelerini kullandı.