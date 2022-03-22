Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ukrayna savaşı ile birlikte harp teknolojisi de bütün dünyanın en fazla konuştuğu konular arasında yer aldı. Uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin Bayraktar ve Tusaş tarafından üretilen SİHA/İHA teknolojisine özel önem verilirken otoriteler, Ukrayna ordusunun 2008 sonrası başlattığı revizyon sonrası Rus silah endüstrisi ye-rine farklı ülke teknolojilerini merkez alan bir yapılanmaya gittiği ve bu durumun mevcut savaşın seyrine önemli oranda etki ettiği görüşünde. Bu çerçevede yapılan değerlendirmelerin en önemli konu başlıklarından biri ise İHA ve SİHA teknolojisi.

İngiliz araştırmacı Brody McDonald, ‘Türk İnsansız Hava Araçları’nın teknolojik donanım, görünmez niteliği ve operasyonel gücü yanında dünyadaki muadillerine oranla en ekonomik hava aracı olduğunu söyledi. Havacılık ve savunma sanayii alanında yaptığı araştırmalarla tanınan Arda Mevlutoğlu ise Türk İHA/SİHA teknolojisinin Karabağ, Suriye ve Libya’da saha sınavını olağanüstü başarılı bir biçimde geçtiğini ve artık varlığı ile psikolojik etki yaptığını ifade etti. Bir diğer savunma sanayii uzmanı Fatih Mehmet Küçük’e göre var olan Türk markaları devam eden projelerin tamamlanması ile ülkemiz dünyanın ilk üç gücü arasında yer alacak.

SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Türk İHA ve SİHA’larını görülemeyen güç olarak nitelendiren Brody McDonald “Türk TB2 SİHA’lar, bir Amerikan MQ-9 Reaper kadar etkili. Üstelik ‘Amerikan İnsansız Hava Aracı’nın maliyeti 100 milyon dolar iken Türk SİHA’sı 10 milyon dolar seviyesinde. Bir diğer örnek ise İsrail ‘Heron’ları. İsrail üretimi IAI ‘Heron’lar 25 milyon dolara satılıyor ve Türk SİHA’sı bu alanda ABD ve İsrailli markalardan çok daha etkili. İdlib’te Rus-Esad-İran ittifakını durduran en büyük unsur olmakla birlikte Libya ve Karabağ’da düşman güçlere karşı yıkıcı bir etki yaptılar ve savaşın seyrini değiştirdiler” değerlendirmesinde bulundu.

DRONE’LAR, BİRÇOK ÜLKENİN UMUDU

Kanada hükûmetine de danışmanlık yapan Brody McDonald, sahadaki ölümcül etkisi yanında SİHA teknolojisinin Türkiye için savunma sanayiinin ötesinde bir güç aracına dönüştüğü düşüncesinde. Sektörün önemli oyuncularından ABD, İsrail, Çin ve Rusya’nın alıcılarına sunduğu ağır protokol ve şartların Türkiye’ye büyük avantajlar sağladığını vurgulayan McDonald “Türk drone teknolojisini birçok ülke için umut oldu. Elbette bu durum Erdoğan için uluslararası ilişkilerde daha fazla güç ve kolaylık sebebine dönüşüyor” dedi. Brody McDonald’ın bu noktada yaptığı bir diğer önemli tespit ise Ukrayna sonrası kendisini daha fazla Rus tehdidi altında hissedecek olan Avrupa’nın da bu alanda en güçlü alternatifi Türk SİHA’ları olacak.

DENGELERİ SARSACAK

Türkiye’nin devam eden havacılık projelerinden Hür Jet, Atak 2 ve Kızıl Elma’nın dengeleri sarsacağı yorumu yapılıyor. Defence Türk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Mehmet Küçük, Türkiye’nin proje ve saha performansı açısından çok önemli mesafe katettiği sektörde bir AB prjesi olan Tiger’in başarısız olduğunu hatırlattı. Küçük, muadili yalnızca ABD ve İngiltere’de bulunan Tusaş’ın süper sonik hıza çıkabilen hedef uçak projesine dikkat çekti ve bu konseptin Türkiye için önemine vurgu yaptı. Devam eden MİUS projesi ile birlikte Aksungur, Akıncı ve Anka’nın sektör açısından çok daha etkin rol oynayacağını kaydeden Fatih Mehmet Küçük “Akıncı ile SİHA konsepti ciddi anlamda boyut değiştirecek. Zira Akıncı, seyir füzesi atma özelliğine sahip. Yine Aksungur, havada en fazla kalabilen araç olma özelliği yanında 750 kilo mühimmat taşıyabilecek donanıma sahip. Hâlen kullanımda olan Şimşek’in daha gelişmişi Anka ise bir diğer etkili hava aracımız. Buna TSK’nın bir süre kiralık envanterinde yer alan ve Suudi Arabistan'a satışı gerçekleşen Karayel'i de eklememiz gerekiyor." dedi.

ŞARKILAR YAZILDI, EFSANE OLDU

“Türk İHA/SİHA’ları için görev yaptığı hemen her ülkede efsane oldu. Hakkında şarkılar bestelendi, şiirler yazıldı. Hatta heykeli dikildi” ifadelerini kullanan Arda Mevlutoğlu “Bu teknoloji operasyonel etkisi yanında düşman unsurların görme yetisini zaafa uğratması ile de özel bir yere sahip.Aynı zamanda topçu atışları için hayati bir koordinat aracı. Bayraktar’ın bir diğer çözülemeyen yanı kullandığı frekansın tespit edilememesi. Yazılım, gövde, uçuş hızı, uçuş irtifası, kullanım usulü ve elektronik istihbarat sistemi itibarı ile kendisine özgü ve çok özel bir yer edindi. Bu alanda sadece ABD ve İsrail teknolojisi ile mukayese edilebilir. Çin, Rusya, İran ve Avrupa ürünleri bu teknolojinin çok gerisinde. Tüm bunlara ek olarak Türkiye, eğitim, doktrin ve taktik açısından da çok ileri bir seviyede. Bunu ABD ve İsrail’in zıddına ihraç edilen ülkelerle belirli ölçüde paylaşıyor” diye konuştu.

TURBOFAN TEKNOLOJİSİ

Mevlutoğlu’nun dikkat çektiği diğer hususlar ise Türkiye’nin devam eden savaş uçağı projesinde TurboFan teknolojisini denediği ve Türk Akıncı konseptinin ABD ürünü ve dünya da önemli bir yere sahip olan Global Hawk’ın görevini yapabilecek kıvamda bir hava aracı olduğu şeklindeydi. Resmî olarak 22 ülkeye satışı yapılan Bayraktar İHA ve SİHA’larının mühimmat tedariki ise Roketsan tarafından yapılıyor.

Bayraktar TB2 mesajı verdi, Türkiye'ye seslendi: SİHA'larınızı ülkemize konuşlandırırsanız çok seviniriz Türkiye ile Bayraktar TB2'lerin tedariği konusunda görüşmelere devam ettiklerini, ilgili olduklarını ve bu sistemleri kendi semalarında test etmek istediklerini belirten Letonya Savunma Bakanı Pabriks, "Türkiye birkaç aylığına Letonya'ya Bayraktar TB2'ler konuşlandırırsa çok çok memnun oluruz, bu hoş bir destek olur" dedi.

Alman basınından Türk SİHA'larına övgü: Umudun silahı bayraktar Alman Bild gazetesi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaşta kullanılan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) "Bayraktar TB2"leri övdü. Ukrayna'nın savunması Türk teknolojisine güveniyor başlıklı haberde TB2'lerin Rus teçhizatını yok ettiği belirtildi.