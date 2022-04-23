Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Maltepe’deki Mimar Sinan Yurdu’ndan kalan öğrenciler ile bir araya gelerek iftar yaptı. İftar programında konuşan Erdoğan, geçmişte bu milletin gençlerini kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Türk-Kürt, kimi zaman ilerici-gerici diyerek bölen, ülkenin potansiyelini heba eden oyunlara karşı yeteri kadar dirayetli durulamadığını belirtti.

Öte yandan gençlerin Selçuk Bayraktar ile iftar yapma isteği üzerine telefonuna sarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar’ı arayarak iftar sözü aldı.

BURSLAR HESAPLARA ERKEN YATACAK

Gençlere peş peşe müjdeler sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2 bin 550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl, kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Hayırlı olsun diyoruz." dedi.

BAYRAKTAR’DAN SÖZ ALDI

İftarda yanına gelen bir gencin Sizleri ağırladığımız gibi Selçuk Bayraktar'ı da burada ağırlamak istiyoruz." sözleri üzerine telefonuna sarılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar’ı arayarak "Burada 4 bin öğrenci var. TEKNOFEST gençliği dediler ki bir de biz Selçuk ağabeyimizi aramızda görmek isteriz" ifadelerini kullandı. Bayraktar ise bayrama kadar gelme sözü verdi.

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