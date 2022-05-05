Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Hükûmet, mültecilerin geri gönderilmesine yönelik önemli bir proje başlatırken, daha önce mültecilerin gönderilmemesini eleştirerek toplumu provoke eden kesimler şimdi ise bu projeyi baltalamak için devreye girdi.

Sosyal medyadan son günlerde mültecilerle ilgili yalan ve sahte görüntüler, muhalefet partilerinin yanı sıra FETÖ ve marjinal hesaplar tarafından da paylaşılarak yayılmaya devam ediyor. FETÖ’nün sosyal medya tetikçileri yaptıkları paylaşımlarla Suriyelilerle ilgili kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. Her fırsatta Türkiye aleyhine yapılan algı operasyonlarında en ön sıralarda yer alan bu hesaplar, muhalefetin Suriyelilerle ilgili paylaştığı yalan bilgileri alıntılayarak tweet attı. Bu paylaşımlarla eşzamanlı olarak Ümit Özdağ’ın ‘Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım’ dediği, mültecileri konu olan ‘Sessiz İstila’ isimli kısa belgesel sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Kısa sürede Twitter’ın gündemine oturan belgeseli hazırlayan kişi dün gözaltına alındı ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

VALİLİK YALANLADI

Bu gelişmelerin yanı sıra son günlerde, kaçak göçmenlerin Türkiye’ye giriş yaptığını gösteren sahte görüntüler de yeniden devreye sokuldu. Kısa sürede yalan olduğu tespit edilen görüntülerin, 2021’de İran’da çekildiği ortaya çıktı.

Görüntülerin FETÖ ve marjinal hesaplar tarafından da alıntılanarak sosyal medyadan paylaşıldığı görülürken Van Valiliğinden yapılan açıklamada "Farklı tarih, lokasyon ve kişilere ait görüntülerin sınır hattında alınan tedbirlere bağlı olarak ülkeye giriş teşebbüslerinin engellenmesi sonucunda, göçmen kaçakçıları tarafından reklam amaçlı paylaşıldığı, anlaşılmaktadır. Bahse konu görüntüler üzerinden idareyi yıpratmak adına yapılan bir kısım kasıtlı paylaşımlar, düzensiz göçle mücadeleye zarar verdiği gibi göçmen kaçakçılarının bu yöndeki faaliyetlerine katkı sunmaktadır" denildi.

Mültecilere yönelik dezenformasyona tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı önceki gün sosyal medyadan "Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer gibi sözümona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" açıklamasını yaptı.

Suriyeli muhalif savaşçı yanan araca dalıp 3 polisi tahliye etti Halep'te PKK’lı hainlerin saldırdığı zırhlı aracın yandığını gören HüseyinNeccar, alevlerin içinden üç Özel Harekât polisimizi çıkardı. Neccar “Türkiye'ye borçluyuz, onları bırakamazdım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 milyon Suriyeli'nin dönüşümü için yeni proje Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde, 1 milyon Suriyeli'nin ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu.