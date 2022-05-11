Türkiye Gazetesi

Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016'da kurulan Çiftlik Bank, binlerce kişiyi kendine üye yaparak milyonlarca lira yatırılmasını sağladı ve kurucusu yurt dışına kaçınca yatrıımcılar dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu. Mağdur olan birçok insan hakkını aramaya çalışırken 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın 1 Temmuz 2021 tarihinde Brezilya Sao Paulo'da Türkiye Büyükelçiliği'ne teslim oldu ve ardından Türkiye'ye getirildi.

Çiftlik Bank'a ilişkin açılan 3 ayrı davada, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık", “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 25 bin 39 yıldan 83 bin 446 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ŞİKAYET EDENLERİ SUÇLADI

Davada yargılanan Mehmet Aydın ve ağabeyinin tutukluluk hali devam ederken Duruşmada savunma yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, “Müştekilerin tamamı hissedarı olduğum şirketle ticari bir sözleşme yapmıştır. Kayyum atanana kadar ödemeler yapılmıştır. Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müştekilere parası iade edilecekken şirkete el konulduğu için ödeme yapılamamıştır.

Medyanın kışkırtmasıyla müştekiler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlardır” dedi.

'İNSANLARI AKNDIRMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM OLMADI'

Aydın savunmasının devamında, “Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin mal varlığı değerleri sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı” diyerek suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini belirtti. Tutuklu sanık ağabey Fatih Aydın da, “Benim dosyadaki müşteki ve tanıklarla ticari veya sosyal herhangi bir bağlantım olmadı. Diğer sanıklara da sorduğumuzda benim şirketle üst düzey bir yönetici olmadığım beyan edilmiştir. Bu nedenlerle tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Cengiz Samur’un avukatının talebi üzerine, Samur’un istinabe yoluyla dinlenilmesini kabul etti. Şirketlerin el konulduğundaki borç alacak ve menkul varlığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Çiftlik Bank Davası'nda 'Tosuncuk'un kardeşi Türkiye'ye iade edilecek Çiftlik Bank davasında flaş bir gelişme yaşandı. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu olan ağabeyi Fatih Aydın da Türkiye'ye iade edilecek.

Tosuncuk, Çiftlik Bank vurgununa 'ticaret' dedi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın, Çiftlik Bank davası kapsamında devam eden soruşturmada, yaptığı dolandırıcılığı, "Ticaret yaptım" diyerek açıkladığı ortaya çıktı.

'Çiftlik Bank' davasında yeni gelişme Tosuncuk lakaplı Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'ın, tutukluluğunun devamına karar verildiği öğrenildi.