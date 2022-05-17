Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye-Macaristan ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı, AB’nin Rusya yönelik doğalgaz yaptırımına Macaristan’ın katılmaması ve Türk Devletleri Teşkilatında Macaristan’ın pozisyonuna yönelik gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Matis, şunları söyledi: Türkiye ile son yıllarda iş birliğini her alanda geliştirdik. 2012’den beri stratejik seviyede olan ilişkilerimizde bakanlarımız sık sık gerek telefonla gerekse yüz yüze görüşüyor. Dışişleri Bakanı’mız, Macaristan’daki seçimlerden sonra ilk resmî ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Bu, ilişkilerimiz değeri açısından çok önemli bir sinyal. Ekonomik olarak ikili ticaret hacmimiz artıyor. Hedefimiz bu sene 4 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak.

KALİTEYİ DÜNYA BİLİYOR

Son yıllarda Türk savunma sanayii gerçekten ciddi bir ilerleme kaydetti. Bunu bütün Avrupa ve dünya net bir şekilde görüyor. Türkiye’de geliştirilen savunma ürünlerinin kaliteli olduğunu tüm dünya biliyor. ‘Ejder Yalçın’ benzeri zırhlı araçları üretmeye başlıyoruz. Türk İHA/SİHA’larına Macaristan’da ilgili kişiler bakıyor. Benim bildiğim kadarıyla şu anda herhangi bir anlaşma söz konusu değil ama ilgili gösteriliyor.

TOPLANTILARDA MASADAYIZ

Türk Devletleri Teşkilatındaki gözlemci üyeliğimiz ‘masada değiliz’ anlamına gelmiyor. Her görüşme, buluşma ve konuşmada masada yer alıyoruz. Elbette Avrupa’dan ve birçok yerden ‘neden bu ülkelerle iş birliği yapıyorsunuz’ gibi resmî ve gayriresmî eleştiri aldık. Macaristan olarak önümüzdeki yıllarda bu ülkelerin öneminin ciddi bir şekilde yükseleceğini düşünüyoruz.

ASIL YÜK TÜRKİYE’DE

Macaristan’ın yeri AB’dir. AB üyesiyiz ve üyesi de kalacağız. 12 senedir görevde olan ve geçtiğimiz haftalarda yeniden seçimi kazanan hükûmetimizin isteği; güçlü üyeler tarafından yönetilen bir AB. Macaristan’ı eleştirmek AB’de moda oldu. Bu açıdan Türkiye ve Macaristan’ı eleştirmek artık rutin bir hâl aldı. AB’den farklı düşündüğümüz bazı şeyler var. Ülkemizi biz yönetiyoruz ve bu böyle kalacak. Her ne kadar baskı olsa da Macaristan’ı, Macaristan yönetecek. Macaristan, Türkiye’nin AB üyeliğini en çok destekleyen ülke. Bunu açık ve net bir şekilde dile getiriyoruz. Türkiye’nin müzakere sürecinin adil bir şekilde devam etmesi gerektiğini savunuyoruz. Macaristan ilk günden beri AB’den Suriyeli mültecilere aktarılan 3+3 milyar avronun Türkiye’ye doğrudan aktarılması gerektiğini söylüyor. Bu para, STK’lar veya diğer kurumlar üzerinden gitmemeli çünkü mülteciler konusunda asıl yük Türkiye’de. Türkiye, barış için şimdiye kadar olağanüstü çaba da gösterdi. Türkiye diplomasi kapısını hâlâ açık tutuyor. Bu, uluslararası barış için de çok önemli bir destek.

ENERJİ GELMEZSE, ÇÖKERİZ

Macaristan’ın Rusya’ya enerji bağımlılığı şu anda yüzde 85. Bu çok ciddi bir rakam. Bunu bir günlüğüne bile kapatamıyoruz. Kapatırsak bütün ülkenin ekonomisi çökecek. Ukrayna’yı ilk günden itibaren destekliyoruz. Polonya’dan sonra en çok Ukraynalı mülteci Macaristan’a geldi. Buna rağmen ‘Macaristan neden silahlarla Ukrayna’yı desteklemiyor’ diye birçok yerden eleştiri alıyoruz. Çünkü silahlı olarak desteklersek Rusya’nın hedefi oluruz. Bunun yaşanmasını hiçbir şekilde istemiyoruz. Rusya’ya doğalgaz bağımlılığımız var. Vanayı kapatırsak, dükkânı kapatırız.

TWITTER'DAN VİZE İSTİYORLAR

“Bana herkes direkt mesaj gönderebiliyor. Mesajların hepsini okuyorum. Ama ‘merhaba’, ‘nasılsınız’, ‘Ağabey bana vize verir misin’ diyenler de

oluyor”

OSMANLI ESERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

“Macaristan’da çok fazla Osmanlı mirası var. Bu değerlere sahip çıkıyoruz”

NATO hamlesine Rusya'dan nükleer tehdit: Avrupa sınırına yığarız Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş devam ederken, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmalarına karşı çıkan Rusya’da bu kez devlet televizyonunda Moskova’nın Avrupa sınırlarına taktik nükleer silah konuşlandırabileceğini söyledi.