Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda resmen balık katliamı yapılıyor. Kaçak şekilde avlanan avcılar balıklara zarar vermenin yanısıra çevreninde büyük zarar görmesine neden oluyor. Zıpkın, elektroşok veya ağ ile avlanıp öldürülen balıklar barajda karaya vurmaya başladı ve karaya vuran balıkların çoğunun avlanma nedeninden dolayı ya parça parça olduğu ya da gözlerinin yerinden fırladığı görüldü.

Kaçak avcıların iddiaya göre ağ ile, zıpkın ile veya balıklara elektrik vererek anaç balıkları avlanması nedeniyle balıkların ölüleri kıyıya vuruyor. Kıyıya vuran ölü balıklarda görülen farklı yaralanma izleri ve bazı balıkların gözlerinin yuvasından fırlamış olması, balıkların farklı yöntemlerle avlandığını gösteriyor. Ölü balıklar aynı zamanda çevreye kötü kokuların da yayılmasına neden oluyor. Çevre halkı, kaçak avlanma nedeniyle barajdaki anaç balıkların tehlikede olduğunu belirtiyor.

'ANAÇ BALIKLAR KATLEDİLİYOR'

Temel Könenç, “Anaç balıklarımızı bu şekilde zıpkınla şokla, serpmeyle, akıllara gelebilecek her çeşitle katlediyorlar. Bunlar bizim milli değerlerimiz, bunlar kolay kolay bizim sularımızda yetişmiyor. Yetişen anaç balıkları da bizim insanlarımız böyle katlediyor. Buna artık bir dur diyelim. Biz gelecek neslimize yeni yeni balıklar üretip bırakmamız lazımken biz kendi ellerimizle bunları katlediyoruz. Buna lütfen bir dur diyelim. Bu balığa kesinlikle şok vermişler, gözleri patlamış çünkü. Zıpkın yarası yok bunda. Diğer birkaç tanesine baktığımızda zıpkın yarası vardı. Ama bu hayvan kesinlikle elektroşok yemiş.

'GECE KARANLIKTA AVLANIYORLAR'

Yasa dışı şekilde kişiler gece burada millet elini ayağında çektikten sonra gece karanlıkta gelip bu işi yapıyorlar. Kolluk kuvvetlerimiz geziyor ama bunlara yetişemiyor. Kolluk kuvvetlerimizin de gezebileceği bölgeler var. Misal buradan dolaşıp karşıya geçene kadar kolluk kuvvetlerimizin de sekiz ile on kilometre yol gitmesi lazım. Kolluk kuvvetlerimiz buradan karşıya gidene kadar zaten adamlar kaçıyor. Ormanın içinde birisi. Yakalayamazsın daha. Bunları koruyalım. Böyle katliamlara son verelim artık. Yeter artık yeter” dedi.

Ömerli Barajı'nda korkutan iddia: Ölen balıklar toprağa gömülüyor İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Ömerli Barajı'ndaki ölü balıkların, İSKİ ekipleri tarafından iş makineleri ile alınarak baraj yakınlarında bulunan toprak alana gömüldüğü iddia edildi.

Ömerli Barajının içine dikenli tel çekildi, bölgede bulunan canlılar zarar gördü İstanbul Büyük Şehir Belediyesine Bağlı İSKİ'nin Ömerli Barajında geçen yıl yaptığı çalışmalar barajdaki canlılara büyük zarar verdi. Barajın içine 3 metreyi bulan dikenli tel çekilmesi sonucu barajda bulunan balıklar ve çevredeki karabatak, ördek, pelikan gibi hayvanlar tellere takılarak ölüyor.

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı rekor seviyeye ulaştı İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 79.37’ye yükseldi. Ömerli Barajında ise doluluk oranı rekor seviyeye ulaşarak yüzde 96.54 oldu. Ömerli Barajı bu oran ile İstanbul barajları arasında doluluk oranı en yüksek baraj oldu. Ömerli Barajı havadan görüntülendi.