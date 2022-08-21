Türkiye Gazetesi

81 ilin valiliğine gönderilen karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Bu kapsamda valilerce üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.

Berbere gitti, saçlarından oldu: 11 yıldır tedavi arıyor 13 yaşındaki Koray Halil’i ailesi 11 yıl önce saçlarını kestirmek için berbere götürdü. Berberden döndükten sonra Halil’in saçları bir anda döküldü. Doktorlar ise küçük çocuğun saç köklerinin öldüğünü söyledi. Halil’in saçlarının geri çıkması için ise herkes seferber oldu.

Pandemi alışkanlıklarımızı değiştirdi: Makine evden traş berberden Pandemi ile oluşan hijyen hassasiyeti ilginç alışkanlıkları da beraberinde getirdi. Pandeminin yıldızı tıraş makineleri normalleşme ile birlikte berbere taşınmaya başladı.