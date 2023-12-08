9-10 Aralık İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

8 Aralık 2023 17:47 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 17:48

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir elektrik kesintisi 9-10 Aralık! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 9-10 ARALIK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ATATÜRK ( 206. SK. 207. SK. 208. SK. 209/2 209/3 210. SK. 212. SK. 214. SK. 216. SK. 218. SK. 220. SK. 63. SK. 63/2. SK. 63/3. SK. 206. SK. 207. SK. 208. SK. 209/2 209/3 210. SK. 212. SK. 214. SK. 216. SK. 218. SK. 220. SK. 63. SK. 63/2. SK. 63/3. SK. )

KOZAĞAÇ ( 220. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. 220. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )

Kesinti ID : 2736816

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BADEMLER ( 15002. SK. 15005 SK. 15060 SK. 15061 SK. 15062 15063 SK. 15064 SK. 15065 SK. 15066 SK. 15068 SK. 15069 SK. 15070 SK. 15074 KORE ÇİFTLİĞİ KÜME EVLERİ 15002. SK. 15005 SK. 15060 SK. 15061 SK. 15062 15063 SK. 15064 SK. 15065 SK. 15066 SK. 15068 SK. 15069 SK. 15070 SK. 15074 KORE ÇİFTLİĞİ KÜME EVLERİ )

Kesinti ID : 2759069

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

CAMİİKEBİR ( 1611 313 ÇANAKKALE ASFALTI THAEM TARIMSAL EĞİTİM MRK. GİRİŞİ ULUYOL MEVKİ YOLU 1611 313 ÇANAKKALE ASFALTI THAEM TARIMSAL EĞİTİM MRK. GİRİŞİ ULUYOL MEVKİ YOLU )

MERMERLİ ( ÇANAKKALE ASFALTI ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. KUMTEPE MEVKİ 1. BAĞ YOLU SK. KUMTEPE MEVKİ 2. YOL SK. ÇANAKKALE ASFALTI ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. KUMTEPE MEVKİ 1. BAĞ YOLU SK. KUMTEPE MEVKİ 2. YOL SK. )

MUSABEY ( 1610 1610/1 ESKİ GEDİZ MEVKİ YOLU MENEMEN MALTEPE YOLU SOKAK TAŞBURUN 1610 1610/1 ESKİ GEDİZ MEVKİ YOLU MENEMEN MALTEPE YOLU SOKAK TAŞBURUN )

Kesinti ID : 2759461

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

DEVELİ ( 9101 9102. SK. 9103 9104. SK. 9105 9105. SK. 9106 9107 9107/1 9109. SK. 9110 9110. SK. 9111. SK. 9112. SK. 9113 sokak 9114. SK. 9115. SK. 9117 9129. Sk. 9130. SK. 9131 9131 SOKAK 9131. SK. 9132 9134 9137 SOKAK 9137. SK. 9138. SK. 9139. SK. 9140 9141 sokak CLAROS ÇEVRE YOLU 9101 9102. SK. 9103 9104. SK. 9105 9105. SK. 9106 9107 9107/1 9109. SK. 9110 9110. SK. 9111. SK. 9112. SK. 9113 sokak 9114. SK. 9115. SK. 9117 9129. Sk. 9130. SK. 9131 9131 SOKAK 9131. SK. 9132 9134 9137 SOKAK 9137. SK. 9138. SK. 9139. SK. 9140 9141 sokak CLAROS ÇEVRE YOLU )

KÜNER ( 7804 7804/1 SOKAK 7805 SOKAK 7806 7807 7808 7809 SOKAK 7811 7812 sokak 7813 7814 sokak 7815 7818 7818 SOK 7820 7820 sokak 7821. SK. 7823 7823 sokak 7824 7825 7828 7830 sokak 7833 7835 7837 sokak 9140 ÇEVRE YOLU KÖY YOLU KÜNER küner küme evleri sokak KÜNER SK. MENDERES GÜMÜLDÜR YOLU Pirentepe küme evleri 7804 7804/1 SOKAK 7805 SOKAK 7806 7807 7808 7809 SOKAK 7811 7812 sokak 7813 7814 sokak 7815 7818 7818 SOK 7820 7820 sokak 7821. SK. 7823 7823 sokak 7824 7825 7828 7830 sokak 7833 7835 7837 sokak 9140 ÇEVRE YOLU KÖY YOLU KÜNER küner küme evleri sokak KÜNER SK. MENDERES GÜMÜLDÜR YOLU Pirentepe küme evleri )

CÜNEYTBEY ( 685 ÇEVRE YOLU 685 ÇEVRE YOLU )

ALTINTEPE ( 9101 9554 SOK 9554 SOKAK 9556 9556 sokak DAMLAR Sarıçay 1 Sokak SARIÇAY 2 9101 9554 SOK 9554 SOKAK 9556 9556 sokak DAMLAR Sarıçay 1 Sokak SARIÇAY 2 )

Kesinti ID : 2760132

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KONAK ( 867. SK. ANAFARTALAR CD. DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD. 867. SK. ANAFARTALAR CD. DR. FAİK MUHİTTİN ADAM CD. )

Kesinti ID : 2760601

Saat : 0:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.