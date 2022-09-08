Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." dedi.
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Son dakika... Kraliçe Elizabeth öldü! Yerine kim gelecek, Kraliçenin veliahtı kim? İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumu kötüleşince tıbbı gözetim altına alınmıştı. Buckingham Sarayı az önce 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hayatını kaybettiğini açıkladı. 70 senedir tahtta olan kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek, Elizabeth'in veliahtı kim? İşte kraliyet ailesinde yaşanan son gelişmeler...
Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu, cenaze planı belli oldu Dünya tarihinin en uzun süre tahtta kalan halan ikinci hükümdarı Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Kraliçe Elizabeth'in son durumu merak konusuydu ki cenaze planı ile ilgili gelişmeler de belli oldu. İşte son gelişmeler...
Son dakika! Kraliçe II. Elizabeth evini kiralıyor Kraliçe II. Elizabeth’in Sandringham mülkündeki özel evlerinden birini tatilcilere kiralıyor özel evlerinden birini Airbnb üzerinden kiralıyor. Mülkün gecelik fiyatı 237 ile 354 sterlin arasında değişiyor.