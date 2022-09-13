Türkiye Gazetesi

Dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in iki öğretmen adayına söylediği iddia edilen sözler sosyal medyada gündem oldu. Milli Eğitim Bakanlığından, dün Bakan Özer’in iki öğretmen adayı arasında gerçekleştirdiği özel sohbet içeriğinin, bağlamından koparılmış bir şekilde çeşitli sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görüldüğü belirtilerek konuyla ilgili açıklama yapıldı.

'GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020’ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır.”

Milli Eğitim Bakanı Özer'den atama açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yarından itibaren öğretmen ve öğrenciler maske takmayacak Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin koca önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bir açıklamada Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi; Öğretmen ve öğrenciler artık maske takmayacak işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.