Türkiye Gazetesi

Marmaris Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangın bölgesinde rüzgarın etkili olduğu öğrenildi.

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Marmaris'i küle çevirmişti! Ormanı yakan sanık için istenen ceza belli oldu Yaz başında Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4500 hektar orman alanının yanmasına neden olan tutuklu sanık için istenen ceza belli oldu. İlk duruşmada suçunu itiraf eden Sacit Ayhan için hazırlanan iddianamede 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasının 9 Kasım'da görülecek.

Marmaris'teki orman yangınının çıkış sebebi belli oldu Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının yakınlardaki bir otele sıçradığı ve otelde kalanların tahliye edildiği öğrenilmişti. Yapılan araştırmalarda yangının kopan bir ağaç dalının elektrik tellerine değerek kıvılcım çıkarması ile başladığı belirlendi.

Marmaris'te safari cipi devrildi; 5 ölü 6 da yaralı var Marmaris'ten gelen son dakika haberine göre, safari turuna çıkan turistleri taşıyan cip devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 ölü 6 da yaralı var.