Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.

RUS YAPIMI YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI TUZ DEPOLAMA SAHASINA DÜŞTÜ

Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi. İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

DENİZLİ VALİSİNDEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, bir yangın söndürme helikopterinin Çardak ilçesi yakınlarına düştüğünü bildirdi. Vali Atik, yaptığı açıklamada, Çardak ilçesi yakınlarında helikopter düştüğünü, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini kaydetti. Atik, "Bir yangın söndürme helikopteri düştü. Ben de olay yerine gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim." diye konuştu.

Denizli Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Muğla İli Marmaris İlçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen yangın söndürme helikopteri ilimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı:"Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı."

Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopteri özellikleri nelerdir? Denizli’de düşen helikopter özelliği nedir? Denizli’de düşen yangın helikopteri özellikleri merak ediliyor. Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına giden helikopter Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düştü. Bu gelişmenin ardından Denizli’de düşen helikopter özelliği merak ediliyor.

Muğla-Denizli il sınırında orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Muğla-Denizli il sınırında yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına 42 arazöz, 6 su tankeri iki dozer ile karadan müdahalesi sürerken, havadan 11 helikopter ve 9 uçak alevlere müdahale ediyor.

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