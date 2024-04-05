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ABD'de başörtü yasağına rekor tazminat! Mağdurlara 17.5 milyon dolar ödenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de başörtü yasağına rekor tazminat! Mağdurlara 17.5 milyon dolar ödenecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

New York belediyesi, polis merkezinde sabıka kaydı fotoğrafı için başları zorla açtırılan Müslüman kadınların açtığı davada, mağdurlara toplamda 17,5 milyon dolar ödeneceğini açıkladı.

ABD'de New York Belediyesi Halkla İlişkiler Direktörü Nicholas Paolucci, 2018'de Jamilla Clark ve Arwa Aziz'in açtığı dava kapsamında, şehir polisinin başörtüleri zorla çıkartılarak sabıka fotoğrafı çekilen Müslüman kadınlara 17,5 milyon dolar ödemek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

New York Times'ın haberine göre, Paolucci, anlaşmanın, şehrin hukuk departmanının dini inançlara duyduğu saygı ile kolluk kuvvetlerinin uygulamasının denetlendiğini ve kararın "tüm tarafların çıkarına" olduğunu ifade etti.

Mahkeme belgelerinde, 2017 yılında Manhattan'da düşük dereceli bir suçtan gözaltına alınan Clark'ın, omuzlarında başörtüsüyle, New York Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulurken "ağladığı ve başörtüsünü tekrar takmak için yalvardığı" ancak talebinin kabul edilmediği bilgileri yer aldı.

New York'ta, 2016 yılında dini nedenlerden dolayı sakal bırakan veya baş örtüsü takan memurların bu şekilde çalışmalarına izin verilmişti.

New York Belediyesi 2018 yılındaki başka bir davada, sabıka fotoğrafları için başörtülerini çıkarmaya zorlanan ve dini haklarının ihlal edildiğini söyleyen üç Müslüman kadınla 60 bin dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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