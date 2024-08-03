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Abdülhamid Han sondaj gemisi görev yeri olan Karadeniz'e ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin sondaj gemilerinden Abdülhamid Han, yeni görev bölgesi olan Karadeniz'e geldi. Gemi, kule montajının yapılmasının ardından sondaj alanına geçecek.

Zonguldak'ın 170 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak için yola çıkan dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos'a ulaştı. Gemi, kule montajının ardından sondaj alanına hareket edecek.

Abdülhamid Han sondaj gemisi görev yeri olan Karadeniz'e ulaştı - 1. Resim

20 YIL BOYUNCA ÇALIŞMALARDA OLACAK

Türkiye'nin dördüncü ve yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Akdeniz'deki görevini tamamladı. Geminin 112 metre uzunluğundaki kulesinin 56 metrelik bölümü söküldü.

Gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaştı. 238 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak.

Abdülhamid Han sondaj gemisi görev yeri olan Karadeniz'e ulaştı - 2. Resim

SAKARYA GAZ SAHASI'NA GEÇECEK

Filyos'a ulaşan geminin kulesinin Filyos Limanı'ndaki montajı yapılacak. Montaj işlemlerinin ardından gemi 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.

Abdülhamid Han sondaj gemisi görev yeri olan Karadeniz'e ulaştı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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