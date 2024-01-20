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Aç kalan kurtlar mahalleyi bastı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Bitlis’te yoğun kar yağışının ardından yiyecek arayan kurtlar şehir merkezine indi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalleye inen kurtlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İlçede etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezine indi.
Fatih Mahallesi'nde dağ yamacından inen kurtların, çevrede dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında görülen kurtların bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı