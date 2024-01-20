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    Aç kalan kurtlar mahalleyi bastı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Bitlis’te yoğun kar yağışının ardından yiyecek arayan kurtlar şehir merkezine indi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde mahalleye inen kurtlar, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    İlçede etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, şehir merkezine indi.

    Fatih Mahallesi'nde dağ yamacından inen kurtların, çevrede dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında görülen kurtların bir süre bölgede gezindikten sonra gözden kaybolması yer alıyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BitlisTatvanKurt
    Haberler > Gündem > Aç kalan kurtlar mahalleyi bastı
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