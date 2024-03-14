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Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin geçirdiği kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin geçirdiği kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın koruma ekibinin geçirdiği kazada şehit sayısı 2&#039;ye yükseldi
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi dün, Şırnak'ın İdil ilçesinde kaza geçirdi. Kazada bir polisimiz şehit oldu, 2 polisimiz de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir acı haberi daha duyurdu. Kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran da şehit oldu.

Kaza, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şırnak’taki programının hemen ardından yaşandı. Dün saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan otomobil çarpıştı.

Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu, Şırnak'taki kazada şehit oldu - 1. Resim

Kazada Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti.

Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu, Şırnak'taki kazada şehit oldu - 2. Resim

Polis memurları O. K. ve İlker Duran ise yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İlker Duran'ın da şehadet haberi geldi. 

Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu, Şırnak'taki kazada şehit oldu - 3. Resim

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun" dedi.

Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu, Şırnak'taki kazada şehit oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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