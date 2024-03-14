Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin geçirdiği kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 08:41 - Güncelleme: 14 Mart 2024 10:00 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi dün, Şırnak'ın İdil ilçesinde kaza geçirdi. Kazada bir polisimiz şehit oldu, 2 polisimiz de yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir acı haberi daha duyurdu. Kazada yaralanan İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran da şehit oldu.