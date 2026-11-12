Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Sercan Sayal' açıklaması

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de konuya dair açıklamasında "Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis’e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum" dedi.

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Kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal, yakalandığı Yunanistan'dan İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Yunanistan Adalet Bakanı Sayın Yorgos Floridis ile 1 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz görüşmede, sınır aşan organize suçlarla mücadele ve suçluların iadesine ilişkin süreçleri ele almış, ülkemize teslimleri beklenen kişilere yönelik taleplerimizi iletmiştik" dedi.

YUNAN MEVKİDAŞINA TEŞEKKÜR ETTİ

Gürlek'in açıklaması şöyle devam etti: "Bu görüşmede iadesini gündeme getirdiğimiz kişilerden biri olan, tasarlayarak öldürme, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan hakkında 116 ayrı aranma kaydı bulunan ve kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Sercan Sayal’ın Yunanistan’dan ülkemize teslimi sağlandı.

Ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğinin somut bir sonucu olan bu gelişmeye sağladıkları yapıcı katkılar dolayısıyla Sayın Floridis’e ve Yunanistan makamlarına teşekkür ediyorum. Hiçbir sınırın suçla mücadelede kararlılığımıza engel olmasına izin vermeyecek, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Süreçte emeği geçen Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine ve İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum."

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