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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten 29 Ekim mesajı: Birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten 29 Ekim mesajı: Birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz
Başlık ResmiAdalet Bakanı Sayın Akın Gürlekten 29 Ekim mesajı: Birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini belirten Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha güçlü, huzurlu ve müreffeh bir Türkiye için çalışacaklarını ifade etti.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışıyla birlik ve kardeşliğin daha da güçlendirileceğini ifade ederek, Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde ülkeyi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlara taşımak amacıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Gürlek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü milletin birlik ve beraberliğinden alınan güçle gurur ve coşkuyla kutladıklarını bildirdi. Cumhuriyet’in istiklal mücadelesinin en büyük kazanımı olduğuna dikkat çeken Gürlek, bu eserin millî egemenliğin, hür ve bağımsız yaşama iradesinin ve tam bağımsız Türkiye idealinin en güçlü teminatı olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlekten 29 Ekim mesajı: Birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz
Başlık ResmiAdalet Bakanı Sayın Akın Gürlekten 29 Ekim mesajı: Birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz

KARDEŞLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin istiklali ve istikbali uğruna verdiği mücadelenin mirasına sahip çıkacaklarını kaydeden Gürlek, "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışıyla birlik ve kardeşliğin daha da güçlendirileceğine vurgu yaptı. Türkiye Yüzyılı hedeflerine de değinen Gürlek, ülkeyi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlara taşımak için var güçleriyle çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Gürlek, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere vatan ve bağımsızlık uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını ifade etti.

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Bahçeli'den 29 Ekim'de güçlü Türkiye mesajı: İhtiyaç duyduğumuz ruh kendi kökümüzde
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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