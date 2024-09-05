Adana'da 42 kişinin mezarını yapmıştı: 6 Şubat'ın yargılanan mühendisi suçu belediyeye attı!

Adana'da 6 Şubat felaketinde yıkılan ve 42 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı davasında tutuklu mühendis suçu belediyeye attı. Mühendis Cüneyt A., projeyi doğru yaptığını anlatıp "Belediye de iskan verdi. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir" ifadelerini kullandı.

6 Şubat felaketinde kentler enkaza döndü, on binlerce insan hayatını kaybetti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin davaları sürmeye devam ediyor.

Yıkımı ağır şekilde yaşayan Adana'da Ekim Apartmanı davası sanıklarının yargılanmasına bugün devam edildi. 42 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın tutuklu müteahhitleri ve inşaat mühendisi hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, Karadağ'da yakalanıp burada 7,5 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye getirilen mühendis Cüneyt A. ile diğer tutuklu sanık müteahhitler Tamer E. ile Cem A., bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İLK SAVUNMASINI YAPTI

Duruşmada ilk savunmasını yapan Cüneyt A., bina sahibi ve mühendisi olmadığını sadece dışarıdan mühendis olarak görev aldığını belirterek, “O yıl projeyi geçerli olan 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yaptım. Projeyi doğru olarak yaptırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın kanıtıdır. Ayrıca belediye de iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük yoktur. Belediyenin iskan verirken yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir” diyerek tahliyesini talep etti.

Sanık Cüneyt A.'nın avukatı da müvekkilinin dönemin yönetmeliğini yerine getirdiğini ve kaçmadığını ifade ederek, “Müvekkilim uzun süredir işleri nedeniyle yurt dışında yaşamaktadır. Tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarlayarak tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti ise müteahhitler ve mühendisin tutukluluklarının devamına karar verip, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunun beklemek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.