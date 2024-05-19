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Adana’da dehşet dakikaları! Zabıtaya bıçakla saldırdı, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Zabıta, Bıçaklı Saldırı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da kaldırımı işgal eden esnafa yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerine tabelası alınan bir esnaf bıçakla saldırdı. Gözü dönen esnafı arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı, mümkün olmayınca biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Daha sonra ise bıçak çekip zorluk çıkardığı için gözaltına alındı.

Adana’da korkunç bir olay yaşandı. Zabıta ekipleri kaldırıma eşyalarını koyan bir esnafa ceza kesince bıçaklı saldırıya uğradı. O anlar anbean kameralara yansıdı. 

Adana’da dehşet dakikaları! Zabıtaya bıçakla saldırdı, o anlar kamerada - 1. Resim

EKİPLERE BIÇAK ÇEKTİ

Tüyler ürperten olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde Kurttepe Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, zabıta ekipleri kaldırım işgaline yönelik çalışma başlattı. Kaldırıma konan tezgah ve tabelaları toplayıp kamyonete koydu. Zabıta, Fırat T. isimli esnafın da tabelasını alıp kamyonete koyup uzaklaştı. Bu durumu öğrenen Fırat T. otomobili ile kamyonetin önünü keserek tabelasına almaya çalıştı. Zabıta ekipleri de tabelayı vermeyince Fırat T., zabıta ekiplerine bıçak çekti. 

Adana’da dehşet dakikaları! Zabıtaya bıçakla saldırdı, o anlar kamerada - 2. Resim

ARKADAŞI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Fırat T. elinde bıçakla zabıta ekiplerine “Hadi gelin” diyerek kovalamaya başladı. Fırat T.’nin arkadaşı ise onu “yapma” diyerek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada zabıta ekipleri de esnafa biber gazı sıkarak onu etkisiz hale getirdi. Bir zabıta elindeki dubayla Fırat T.’nın kafasına vurduğu görüldü. 

Adana’da dehşet dakikaları! Zabıtaya bıçakla saldırdı, o anlar kamerada - 3. Resim

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Biber gazından dolayı etkisiz hale gelen Fırat T.’ye bazı zabıta ekiplerinin de yumruk attığı görüldü. Fırat T. zabıta ekiplerine bıçak çekip zorluk çıkardığı için gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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