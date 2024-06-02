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Adana'da film gibi olay! Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip ateş açtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir şahıs, iş yerini kundaklayıp, olay yerine gelen itfaiyenin önünü kesti. Şüpheli pompalı tüfekle havaya ateş açarak etrafa dehşeti yaşattı. Polise teslim olan şahıs, gözaltına alındı.

Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu. İnsanlar sıcaklıkların ardından büyük bir bunalıma girdi. Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olay, film sahnelerini aratmadı.

Adana'da film gibi olay! Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip ateş açtı - 1. Resim

ÖNCE İŞ YERİNİ KUNDAKLADI

İddiaya göre, sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş yerini kundakladı.

Adana'da film gibi olay! Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip ateş açtı - 2. Resim

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldikleri esnada itfaiye aracının önünü kesen Cenk Ş., iş yerinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Adana'da film gibi olay! Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip ateş açtı - 3. Resim

POLİSE TESLİM OLDU

Yangına müdahale edilmesini geciktiren şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen iş yerinde hasar oluştu. Gözaltına alınan Cenk Ş.’nin sorgusu sürüyor.

Adana'da film gibi olay! Önce kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip ateş açtı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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