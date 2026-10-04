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Adana'da peş peşe artçılar! AFAD ilk raporu yayımladı

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Adana'da peş peşe artçılar! AFAD ilk raporu yayımladı
Başlık ResmiAdana'da peş peşe artçılar! AFAD ilk raporu yayımladı

AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı. Raporda, ana şokun ardından 16 artçı sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD tarafından ön değerlendirme raporu hazırlandı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan rapora göre, bugün saat 14.43'te merkez üssü Saimbeyli olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Raporda, depremin en yakın yerleşim birimi olan Feke ilçesine bağlı Akoluk köyüne 7,114 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Ana şokun ardından saat 12.58'e kadar geçen sürede büyüklükleri 1 ile 2,4 arasında değişen 16 artçı depremin kaydedildiği bildirildi.

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HANGİ FAYDAN KAYNAKLANDIĞI ARAŞTIRILACAK

AFAD'ın raporunda, depremin hangi faydan kaynaklandığının ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Bölgede 1900 yılından bu yana büyüklüğü 4 ve üzerinde 32 deprem meydana geldiği belirtilen raporda, kaydedilen en büyük depremin 5,7 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Ayrıca bölgede 1900 yılı öncesine ait 3 tarihsel dönem deprem kaydının bulunduğu bildirildi.

AFAD, rapordaki bilgilerin depremin meydana gelmesinin ardından ilk 1 saat içinde üretilen veriler kullanılarak derlendiğini belirtti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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