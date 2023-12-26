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    Adana'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

    Adana'nın Feke ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönünce olan oldu. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

    Adana&#039;da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çandılar Mahallesi'nde sokakta Muhammet Akyol ile Mahir S. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönmesi üzerine Akyol, silahla Mahir S'yi yaraladı. Bunun üzerine kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli de Akyol'a ateş etti.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan Akyol, kaldırıldığı Feke Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahir S. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Jandarma, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen O.S'yi gözaltına aldı.

    Düzenleyen: Ayşe Nur Başol - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AdanaKavga
    Haberler > Gündem > Adana'da silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
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