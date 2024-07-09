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Adana'da trajikomik hırsızlık! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Hırsızlık, Yakalama, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da iki hırsız kağıt toplayıcısı İ.Ç.'nin aracına göz dikti. Şüpheliler aracın kasasındaki İ.Ç'yi fark etmedi motosikleti sahibiyle birlikte çaldı. 

Adana'da meydana gelen garip hırsızlık vakasında 17 yaşındaki M.T. arkadaşı 22 yaşındaki E.Y. ile İ.Ç.'nin üç tekerlekli aracını hedef belirledi. 

İ.Ç., üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

MOTOSİKLETİN SAHİBİ BAĞIRDI

Aracı çalan M.T. bir süre ilerledikten sonra, İ.Ç.'nin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç. motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T. ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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