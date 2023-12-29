Adana’da vicdansız baba küçücük çocuğunu kemerle dövdü, serbest bırakıldı

29 Aralık 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 17:09

Adana’nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde A.G. (42) isimli şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırıp kemerle acımasızca dövdüğü anlar saniye saniye görüntülenmiş, kayıtlarda kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı anlar da yer almıştı.

Bu görüntüler üzerine baba A.G.'nin 2 gün önce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest kaldığı öğrenildi.

Bu arada, çocuk ve anne devlet korumasına alındı. Vicdansız babanın çocuğun yanı sıra eşini de sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı öğrenildi.