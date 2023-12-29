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    Adana’da vicdansız baba küçücük çocuğunu kemerle dövdü, serbest bırakıldı

    Adana’da çocuğunu kemerle döven baba çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

    Adana’da vicdansız baba küçücük çocuğunu kemerle dövdü, serbest bırakıldı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’nın Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde A.G. (42) isimli şahsın çocuğunu köşeye sıkıştırıp kemerle acımasızca dövdüğü anlar saniye saniye görüntülenmiş, kayıtlarda kemerle dayak yiyen çocuğun ağlayıp babasına kendisini dövmemesi için yalvardığı anlar da yer almıştı.

    Bu görüntüler üzerine baba A.G.'nin 2 gün önce jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede serbest kaldığı öğrenildi.

    Bu arada, çocuk ve anne devlet korumasına alındı. Vicdansız babanın çocuğun yanı sıra eşini de sürekli dövdüğü, çocuğunun kolunu da ısırdığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Adana KozanKemerDayak
    Haberler > Gündem > Adana’da vicdansız baba küçücük çocuğunu kemerle dövdü, serbest bırakıldı
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