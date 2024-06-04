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Adanalı balıkçıların 'lambuka' keyfi! Dev balığın kilosu şaşkına çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların oltasına Malta balığı olarak bilinen lambuka takıldı. Dev balığın boyu ve kilosunun ortalamanın üzerinde olması görenleri şaşkına çevirdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan amatör balıkçıların talihi yaver gitti. Karadeniz ve Ege'de yavaş yavaş yayılım gösteren Malta balığı lambuka, Adanalı balıkçıların oltasına takıldı. Parlak rengi ve derisiyle dikkat çeken lambukanın boyu ve kilosu ortalamanın üzerinde çıktı.

Adanalı balıkçıların 'lambuka' keyfi! Dev balığın kilosu şaşkına çevirdi - 1. Resim

AMATÖR ŞANSI

İlçeden denize açılan amatör balıkçılar Mert Dikici ve Orhan Çelenk, attıkları oltaya lambuka takıldığını fark etti.

Adanalı balıkçıların 'lambuka' keyfi! Dev balığın kilosu şaşkına çevirdi - 2. Resim

Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 26 kilogramlık balığı bota aldı. Balıkçılar teknelerine aldığı lambukayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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