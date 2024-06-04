Adanalı balıkçıların 'lambuka' keyfi! Dev balığın kilosu şaşkına çevirdi

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2024 13:30 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 13:47 - Güncelleme:

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Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların oltasına Malta balığı olarak bilinen lambuka takıldı. Dev balığın boyu ve kilosunun ortalamanın üzerinde olması görenleri şaşkına çevirdi.