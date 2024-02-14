Aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP'ye süre verdi! Seçime bağımsız girebilir

Tekrar aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP yönetimine 18 Şubat'a kadar süre verdi. Adaylık konusunun tekrar değerlendirilmesini isteyen Genç, aksi halde bağımsız aday olabileceğinin sinyalini verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP yönetimine aba altından sopa gösteren Genç, bağımsız adaylık için sinyali verdi.

SARIYER ADAYINI LİYAKATSIZ BULDU

Aday gösterilmemesi ile ilgili parti yönetimiyle görüşüp görüşmediği sorulan Genç, "Son dakikada görüşüldü. Bundan bir kaç gün önce Ekrem Başkan'la görüştüm. Ekrem Başkan Sarıyer ile ilgili ne istediyse cevaplandırdım. Bana 'kusura bakma beraber yürütemeyeceğiz' denmedi. Bizde bütün hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Hazırlıklarımızı bu yönde ilerlettik ama son dakikada ismimizin açıklanmasını beklerken, bir anda böyle değişik ve Sarıyer'i bilmeyen, liyakatsız biriyle karşılaşınca şaşırdık" şeklinde konuştu.

AYIN 18'İNİ İŞARET ETTİ

Genç, "Ayın 20'sine kadar bir süre vardır. Ben ayın 18'ine kadar bu sürenin ısrarla tekrardan gözden geçirilmesini istiyorum. Verilere bakalım, değerlendirmelere bakalım, analizlere bakalım.. Sarıyer'de kim varsa onlara soralım" dedi.

BAĞIMSIZ ADAYLIK SİNYALİ

"Bağımsız bir aday mı olacaksınız?" sorusuna cevap veren Genç, "Toplum bana derse ki bu şekilde hareket etmemiz lazım. O şekilde hareket ederiz. Gerek yok artık sesimizi duyurduk denirse de ona uyarız. Burada yaşayan insanlar ne isterse o olur." ifadelerini kullandı.

ADAY GÖSTERİLMEMESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında Sarıyer'den bir grup, ilçenin mevcut belediye başkanı Şükrü Genç'in yeniden aday gösterilmemesi kararına tepki göstermişti. Gruptakiler, salonda, "Sarıyer halkının iradesi gasbedilemez", "Şükrü Genç olmadan Sarıyer olmaz", "Seninleyiz Şükrü Başkan" ve "Sarıyer'in Başkanı var" pankartları açmıştı.