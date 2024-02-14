Adı hep kaçak yapılarla anıldı! CHP'nin Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu ismine tepki var

CHP'den yapılan açıklamada Ümraniye'de Aykut Erdoğdu'nun aday gösterildiği ilan edildi. Ancak geçmişte İzmir'deki villasını kaçak inşaat ile büyütmek isteyen bir ismin, nasıl bir belediye başkanı olacağı tartışmalara neden oldu.

CHP'nin Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 2 oturum halinde toplandı.

ERDOĞDU, ÜMRANİYE ADAYI OLDU

Parti, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mesut Kösedağı, Ümraniye'de Aykut Erdoğdu, Çekmeköy'de Orhan Çerkez, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Bakırköy'de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Beykoz'da Alaattin Köseler, Sarıyer'de Mustafa Oktay Aksu, Kağıthane'de Tonguç Çoban, Esenyurt'ta Ali Gökmen, Zeytinburnu'nda Onur Soytürk'ü aday olarak ilan etti.

ADI HEP KAÇAK YAPILARLA ANILDI...

Bu isimler arasında bulunan Ümraniye adayı Aykut Erdoğdu ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar kaçak yapılarla gündeme gelen bir ismin, nasıl belediye başkanı olabileceğini tartışmaya başladı.

Bilindiği gibi Erdoğdu geçtiğimiz dönemde İzmir Çeşme'de bir villa satın almış ve burada kaçak ek inşaat yaptığı için belediye ile karşı karşıya gelmişti. Ekipler Erdoğdu'nun evindeki kaçak bölümlerin yıkımına karar vermişti. Erdoğdu ismi daha sonra da Kadıköy'de iskan izni olmayan bir daire ile gündeme gelmişti. Bölgeden bir ev satın alan CHP'li ismin sık sık belediyeye giderek iskan izni istediği öğrenilmişti.

Erdoğdu, ekipler kaçak yapı için villasına gelince eline balyoz alarak duvarları yıkmıştı.