Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız sus pus! Saklandığı adresleri vermedi...

Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız, 8 yıl sonra yakayı ele verdi. Yıldız, poliste susarken savcılık ifadesinde gizlendiği hiçbir adresi söylemedi. "Sağda solda kaldım" diyen Yıldız, polisten kaçmadığını söyledi. Öte yandan Yıldız'ın arandığı davanın dosyasında Öksüz'ün kaçmadan önce kaldığı daire ve kaçış görüntüleri de yer aldı.

FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden ve 8 yılın ardından yakalanan Cihat Yıldız, dava dosyasına göre FETÖ'nün askeri kanattan sorumlu 'yönetici' isimlerinden...

İtirafçı ifadelerine göre “Oğuz” ve “Bahadır” kod adlarını kullanıyordu ve bir dönem örgütün Bursa’daki Işıklar Askeri Lisesi’nden ve sonra da Hava Harp Okulu’ndan sorumlu isimlerindendi.

GİZLİ TANIK AKSİYON ANLATTI

27 Mart 2018’de ifade veren gizli tanık Aksiyon’un ifadelerine göre de Adil Öksüz darbe girişiminden sonra Üsküdar’da bir evde saklanırken Cihat Yıldız da o eve geldi. Öksüz ile bir odada özel bir görüşme yapıp evden ayrıldı. Birkaç gün sonra da (4 Ağustos) geri geldi ve arabayla Öksüz’ü alıp götürdü.

ADİL ÖKSÜZ'Ü EN SON O GÖRDÜ

Öksüz o günden sonra ortadan kayboldu. Böylece Yıldız’ın Adil Öksüz’ü saklayan, kaçıran ve onu en son gören kişilerden biri olduğu ortaya çıktı. Bu doğrultuda Yıldız hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2019’da dava açılmıştı. Bu davada Öksüz’ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ve askeri kanattan sorumlu üç kişi daha yer aldı. Yıldız bu dava kapsamında aranırken 16 Ağustos’ta Beylikdüzü’nde bir polis kontrol noktasında yakalandı. Polislere abisinin kimliğini gösterdi ancak gerçek kimliğini gizleyemedi. Emniyette susma hakkını kullanıp ifade vermedi.

"SAĞDA SOLDA KALDIM"

Hürriyet'te yer alan habere göre, savcılık sorgusunda ise suçlamaları reddeden ve FETÖ içinde herhangi bir görevi olmadığını söyleyen Yıldız aranırken nerelerde kaldığını söylemedi ve “15 Temmuz’dan sonra sağda solda takıldım. Kaldığım yerler hakkında bilgi vermek istemiyorum” dedi.

Polis, Yıldız’ın kaldığı evi ve ona yardım edenleri de bulmaya çalışıyor. Kullandığı yabancı hat için de “Takip edilmesi daha zor olacağını düşündüğümden dolayı yabancı bir ülke hattı kullandım” diyen Yıldız internete de sadece kamuya açık Wi-Fi ağlarından girmiş.

ARAÇLA BİRLİKTE SIRRA KADEM BASTI

Cihat Yıldız’ın arandığı davanın dosyasında Adil Öksüz’ü 4 Ağustos gecesi Üsküdar’dan alan 35 (İzmir) plakalı aracın görüntüleri de var. Dosyadaki bilgilere göre Zafer Çay’ın kullandığı bu aracın ön koltuğunda Cihat Yıldız, arka koltuğunda ise Adil Öksüz vardı. Öksüz o günden sonra ortadan kaybolmuştu.

"KAÇMADIM, POLİS ÇAĞIRDI GİTTİM"

Yıldız savcılık sorgusunda yakalandığı günü ise şöyle anlattı:

Esenyurt’ta yürüyordum. Öğle namazına gidememiştim. Yakında bir cami de yoktu. Beyaz renkli aracın yanına gittim. Yakın bir cami olup olmadığını sordum. O da camiye bırakabileceğini söyledi. Ahmet Hızal adlı kişiyle ilk kez orada görüştüm. Adem isimli kişiyi de daha önceden tanımıyordum.

Adil Öksüz'ün Üsküdar'da gizlendiği ve kaçmadan önce alındığı ev...

Sol tarafta bir cami gördüm. Şoför o tarafa dönemeyeceğini söyledi. Yol üzerinde başka bir yere bırakmayı teklif etti. Bu sırada trafik durdu. İleride çevirme olduğunu gördüm. Öğle namazı geçiyor diye diğer kişi ile yürüyerek camiye gitmek için indik. Bu sırada polis bizi yanına çağırdı, gittik. Kaçmadım, bu şekilde yakalandım.