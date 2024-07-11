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Adıyaman'da 10 çocuk babası adam, silahla öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adıyaman, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da, 10 çocuk babası olan bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Ekipler şüphelileri ve cinayet silahını bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Pınaryayla (Artan) Köyünün kırsal bölgesinde Abuzer Şahin'i (67), hareketsiz halde bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. 

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Abuzer Şahin'in öldüğünü tespit etti. Silahla vurulması sonucu öldüğü tespit edilen Abuzer Şahin'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Adıyaman'da 10 çocuk babası adam, silahla öldürüldü - 1. Resim

KATİLLERİ HENÜZ BULUNAMADI

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması ve aynı zamanda silahın ele geçirilmesi için ise olay yerinde araştırmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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