Adıyaman'da 100'ü aşkın inşaat işçisi yediği yemekten hastanelik oldu!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2024 00:41 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 00:48 - Güncelleme:

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Adıyaman'da yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yediği yemek sonrası fenalaştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.