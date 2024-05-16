Adıyaman'da 100'ü aşkın inşaat işçisi yediği yemekten hastanelik oldu!
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yediği yemek sonrası fenalaştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konut inşaatında çalışan 120 işçi yediği yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Burada tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı