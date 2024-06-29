Adliyede korkunç ölüm: Aytekin Eşme mesai başındayken hayatını kaybetti

Muğla'da adliyede görevli memur olan Aytekin Eşme, mesai sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Vefat eden Eşme için Cuma Günü saat 10.00’da Köyceğiz Adliye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Muğla'da Köyceğiz Adliyesi'nde Adli Sicil Memuru olarak görevli 1967 doğumlu Aytekin Eşme, sabah saatlerinde görevi başındayken sırtında ve kolunda ağrıları olduğunu belirtmesiyle arkadaşları tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede yapılan kontrolde Eşme’nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Adliye Memuru Aytekin Eşme, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Vefat eden Eşme için Cuma Günü saat 10.00’da Köyceğiz Adliye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Eşme, Köyceğiz Boğasa Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazından sonra aynı yerde toprağa verildi.

Eşme’nin cenaze törenine hakim ve savcılar başta olmak üzere Adliye Personeli, Eşme’nin ailesi ve vatandaşlar katıldı.