Adliyede terör estirmişti: İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında 'görevi yaptırmamak suçundan' soruşturma başlatıldı. Aslan, İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonları çerçevesinde gittiği adliyede görevlilerle tartışmış "Yakarım burayı" şeklinde tehditler savurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması 4. dalga ile devam ediyor. Son operasyonda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmıştı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istemiş güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmeyince gerginlik çıkarmıştı.

Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşananların ardından İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 'görevi yaptırmamak suçundan' soruşturma başlatıldı.

NURİ ASLAN KİMDİR?

1969 yılında doğan Nuri Aslan, ilköğretim ve lise öğrenimini İstanbul'da üniversite eğitimini ise 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

Aynı zamanda 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı göreviyle, 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliğ yaptı. 2009-2020 yılları arasında ise Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 2019 ve 2024 seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçildi. 15 Nisan 2024 itibarıyla da İBB Meclisi'nde yapılan oylamada Meclis 1. Başkan Vekili seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.