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    • Adliyeye terör saldırısında yeni gelişme: İşte teröristlerin çantasından çıkanların fotoğrafları

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adliyeye terör saldırısında yeni gelişme: İşte teröristlerin çantasından çıkanların fotoğrafları
    Çağlayan Adliyesi, Terör Saldırısı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin çantalarından çıkan çok sayıda mermi, çok sayıdaki plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

    Çağlayan Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısında öldürülen 2 DHKP-C'li teröristin çantasından ve üzerlerinden 48 mermi, çok sayıda plastik kelepçe, biber gazı ve niteliği henüz belli olmayan bir düzenek ele geçirilmişti.

    Teröristlerin çantasından çıkan çok sayıda mermi, çok sayıdaki plastik kelepçe ve biber gazının bulunduğu fotoğraf paylaşıldı.

    NE OLMUŞTU?

    İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 terörist öldürülmüş, Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.

    Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Çağlayan AdliyesiTerör Saldırısı
    Haberler > Gündem > Adliyeye terör saldırısında yeni gelişme: İşte teröristlerin çantasından çıkanların fotoğrafları
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