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    • Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Vatandaşın vurulma anı kameralara yansıdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Çağlayan Adliyesi, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı yer alıyor. Öte yandan kameralara, ayağından silahla vurulduktan sonra yaralı halde koşan bir polis memurunun arkasından gelen saldırganlara silahla ateş açma anı da yansıdı.

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına ilişkin ulaşılan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor.

    Silah sesleri üzerine panikle kaçışan vatandaşlar ve olayda silahla ayağından vurulan polis memurunun adliyeye doğru koşarken arkasından gelen teröristlere ateş açtığı anlar yer alıyor.

    Teröristlerce açılan ateşle kaçan Dilfiraz Karataş'ın sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın da koştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Vatandaşın vurulma anı kameralara yansıdı

    TERÖR SALDIRISINDA SON DURUM NE?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, terör örgütü DHKP-C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayıları artıyor.

    Soruşturma kapsamında 90 olan gözaltı sayısı, bugün itibarıyla 94'e çıkmıştı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, operasyonların devam ettiğini eklemişti.

    Öte yandan, adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında TOMA ve polis araçları hazır bekletiliyor. Vatandaşların binaya girişleri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin sıkı kontrolleri sonrası gerçekleştiriliyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Çağlayan Adliyesi
    Haberler > Gündem > Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Vatandaşın vurulma anı kameralara yansıdı
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