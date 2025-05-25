'Adres' başınıza bela olmasın! Boşanma davasının detayları şoke etti

Eşine karşı ilgisiz davranan, iş yerinin adresini bilmeyen ve sosyal medyadan engelleyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı. Yargıtay, kusurlu bulunan kocanın nafaka ve 75 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

Antalya'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine ve çocuğuna ilgi göstermediğini, yatağını ayırdığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellediğini, aynı zamanda eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı.

DAVAYA CEVAP BİLE VERMEDİ

Davalı koca, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde davaya cevap bile vermedi. Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin adresini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Çiftin 'evlilik birliğinin temelden sarsıldığını' tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti. Daire, davalı kocanın temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.