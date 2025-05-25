Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 'Adres' başınıza bela olmasın! Boşanma davasının detayları şoke etti

'Adres' başınıza bela olmasın! Boşanma davasının detayları şoke etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Adres&#039; başınıza bela olmasın! Boşanma davasının detayları şoke etti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eşine karşı ilgisiz davranan, iş yerinin adresini bilmeyen ve sosyal medyadan engelleyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı. Yargıtay, kusurlu bulunan kocanın nafaka ve 75 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

Antalya'da yaşayan bir kadın, eşinin kendisine ve çocuğuna ilgi göstermediğini, yatağını ayırdığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellediğini, aynı zamanda eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığını belirterek boşanma davası açtı.

DAVAYA CEVAP BİLE VERMEDİ

Davalı koca, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde davaya cevap bile vermedi. Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin adresini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Çiftin 'evlilik birliğinin temelden sarsıldığını' tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti. Daire, davalı kocanın temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Karadeniz'den dünyaya gitti! 4 yılda 6 bin tonluk ihracat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Artık kimse 'Telefonum çekmiyor' diyemeyecek... BTK devreye girdi, tek tek tespit edilip ceza kesilecek - GündemArtık kimse 'Telefonum çekmiyor' diyemeyecek...İstanbul'da dolu ve kuvvetli sağanak alarmı! Uzman isim gün ve saat verdi - Gündemİstanbul'da kuvvetli sağanak ve dolu alarmıDenetime takıldılar: Yarım milyondan fazla sürücüye ceza yağdı - GündemYarım milyondan fazla sürücüye ceza yağdıMeclis devrede! Gündüz kuşağına şiddet ayarı - GündemMeclis devrede! İçeriklere son verin uyarısı...AK Parti, mutabakat arıyor! Yeni anayasa herkesin sesi olacak - GündemYeni anayasa herkesin sesi olacakCHP ve 27 Mayıs - GündemDokuz cuntacı, 27 Mayıs’ta bizzat görev aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...