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AFAD duyurdu! Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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AFAD duyurdu! Datça&#039;da 4.1 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Muğla'da az önce deprem oldu, bölge halkı büyük korku yaşarken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamalar peş peşe geldi. 

MUĞLA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 16:55'de bir deprem oldu. Büyüklüğü 4.1 olarak duyurulan depremin derinliği ise 6.97  km olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli bir panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Düzenleyen:  - Gündem
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