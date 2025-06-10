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AFAD duyurdu, Ege'de deprem oldu! Birçok yerde hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu, Ege&#039;de deprem oldu! Birçok yerde hissedildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Ege Denizi'nde 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntı, birçok yerde hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı. Bölgede artçı sarsıntılar sürüyor, işte son gelişmeler.

Son deprem Ege'de kaydedildi. AFAD kuvvetli hissedilen sarsıntının ardından ilk verileri paylaştı. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken artçı sarsıntıların da sürdüğü öğrenildi. 

EGE'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Saat 06:04 sularında gerçekleşen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Yere yakın gerçekleşen sarsıntının bölgedeki birçok ilde hissedildiği öğrenildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede artçı sarsıntıların sürdüğü öğrenildi. 

 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor. 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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