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Afet bölgesi Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Afet bölgesi Hatay&#039;da 4 büyüklüğünde deprem!
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet bölgesi Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Samandağ merkezli deprem saat 10.15'te meydana gelirken depremin derinliği 6.4 olarak kaydedildi

6 Şubat felaketinin ağır yara alan kentlerinin başında gelen Hatay, korkutan artçılarla sallanmaya devam ediyor. Felaketin ilk gününden bugüne binlerce artçı sarsıntıyla sallanan kentte saat 10.15'te yeni bir deprem daha yaşandı. 

AFAD verilerine göre Samandağ merkezli depremin büyüklüğü 4, derinliği ise 6.4 olarak kaydedildi. 

Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin paylaştığı verilerde depremin büyüklüğü 3.9, derinliğini ise 5 olarak duyurdu. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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