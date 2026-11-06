Afyonkarahisar'da 2'si öğretmen 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırının şüphelisi Arif Sefa Özdemir'in ilk ifadesinde, 3 kişiyi biçerdöver alacağından kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle, diğer 5 kişiyi ise araçlarını gasbetmek amacıyla öldürdüğünü anlattığı öne sürüldü. Eskişehir'de gasbettiği araç çamura saplanan şüphelinin dron destekli operasyonla yakalandığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.

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Afyonkarahisar’da dün pompalı tüfekle 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir’in ilk ifadesinde kan donduran ayrıntılar yer aldı.

İddiaya göre, Özdemir, geçtiğimiz sene Ahmet Uzel’den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını söyledi. Fakat biçerdöverin İzmir’de tarlada çalıştığı esnada aniden yanarak kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın sonrasında Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda zanlının ifadesi ortaya çıktı

BORÇ TUTARI KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Özdemir’in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını talep etti. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içinde ödeme yapacağını kaydetti. Taraflar arasında borç miktarı hususunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı iddia edildi.

Öne sürülene göre, Özdemir, olay günü ödeme yapmak amacıyla Ahmet Uzel’i Afyonkarahisar’a davet etti. Uzel, yanına Bekir ve Noman Toprak’ı da alıp şehre geldi. Taraflar Ayazini köyü çıkışında buluştu. Burada çıkan tartışmanın sonrasında Özdemir’in yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açıp üç kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisarda 8 kişinin öldüğü saldırıda zanlının ifadesi ortaya çıktı! Yakalanma anları kamerada

DİĞER KİŞİLERİ ARAÇLARI İÇİN ÖLDÜRDÜ

Üç kişiyi öldürmesinin ardından olay yerinden kaçan Özdemir’in, güzergâhı üstünde karşılaştığı diğer kişileri ise araçlarını gasp etmek için hedef aldığı öne sürüldü. Zanlının böylece 5 kişiyi daha öldürdüğü, 1 kişiyi de ağır yaraladığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda zanlının ifadesi ortaya çıktı

YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 8 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlının gasp ettiği kırmızı renkli otomobil, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış halde bulunmuş, otomobilde mühimmat ele geçirilirken, kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla saatlerce çalışma sürdürülmüştü. Dron destekleri çalışmalar sonucu zanlının Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanma anları kameralara yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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