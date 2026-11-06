Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda yeni detay! Zanlının aylar önce polise başvurduğu ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün, 17 Mart'ta evinin önünde park halindeki aracının saldırıya uğradığı gerekçesiyle polise şikâyette bulunduğu ortaya çıktı. Aracının kullanılamaz hale geldiğini öne süren şüphelinin geçmişteki husumetleriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün aylar önce evinin önünde park halindeki otomobiline gece saatlerinde saldırı yapıldığını ve otomobilinin kullanılamaz hale getirildiğini belirterek polise başvurduğu ortaya çıktı.

İhsaniye ilçesinde peş peşe yaptığı saldırılarda 8 kişiyi pompalı tüfekle katlettikten sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan firari cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö. ile alakalı yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Alınan bilgilere göre, zanlının 17 Mart 2026 tarihinde Afyonkarahisar şehir merkezi Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan 03 ADR 900 plakalı aracının gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradığı belirtildi.

Afyonkarahisarda 8 kişinin öldürüldüğü saldırıda yeni detay! Zanlının aylar önce polise başvurduğu ortaya çıktı

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Olayın sonrasında polis ekiplerine başvurup yardım isteyen Arif Sefa Ö.'nün, otomobilinin saldırı sonucu ağır hasar alarak perte çıkarıldığını söylediği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Zanlının geçmişteki husumetlerine ve cinayetlerin çıkış noktasına ışık tutabilecek bu ayrıntının adli mercilerce çok yönlü olarak incelendiği kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda zanlının ifadesi ortaya çıktı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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