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Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kazanın arından inceleme başlatıldı.

Korkunç kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.D. (55) idaresindeki 06 ACM 234 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü D.M'nin (36) kullandığı 03 AEN 482 plakalı otomobile arkadan çarptı. 

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile H.K, (68), A.M, (14), E.M. (8) ile E.M. (7) yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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