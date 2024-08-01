AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir kaza geçirdi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Aydemir'in omzundan darbe aldığı, durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de korku dolu anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen panelvan minibüs ile otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

ANKARA'DAN BALIKESİR'E DÖNÜYORDU

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'dan Balıkesir'e dönerken geçirdiği kazada çarpmanın etkisiyle omzundan darbe alan Aydemir, kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

MUSTAFA CANBEY'DEN ZİYARET

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aydemir'i hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Başkanımız ivedi şekilde Eskişehir Şehir Hastanemizde tedavi altına alındı ve bizler de kendisini ziyaret ettik. Çok şükür durumu iyi. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.